Andre Onana Trabzon’a Uçtu. Kaleci Fenerbahçe Maçına Hazır. Onana Taraftarlarla Sevgiyle Buluştu. Burada Olmaktan Dolayı Çok Mutlu. Kariyeri Barcelona’da Başladı

TRABZONSPOR, ONANA İLE GÜÇLENİYOR

ONANA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor, kadrosuna katmış olduğu Andre Onana ile özel uçakla Trabzon’a iniş yaptı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na ulaştı. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu kaleci, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulunarak sevgi gösterisinde bulundu. Onana, bu gösteriye el sallayarak karşılık verdikten sonra Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele hareket etti.

ONANA’NIN MUTLULUĞU

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Onana, “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞI

Tecrübeli kaleci, hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyip giymeyeceğine dair bir soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” şeklinde yanıt verdi.

KARİYERİNDEN KESİTLER

Onana, kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başladıktan sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın da kaleciliğini yapıyor.

UGURCAN’IN AYRILIĞI VE TARAFTAR MEMNUNİYETİ

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleye gelecek isimler hakkında birçok aday gündeme gelmişti. Bordo-mavili takımın dünyaca ünlü kaleci Onana’yı transfer etmesi, taraftarlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uğurcan’ın ayrılığının ardından kaleye böylesine kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırmış oldu.