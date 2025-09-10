Andrei Ordash, İHA İddialarını Reddetti

RUSYA’DAN POLONYA’YA YANIT

Rusya’nın Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andrei Ordash, Polonya hükümetinin, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalarını yalanlıyor. Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Polonya hava sahasının ihlal edildiğine dair açıklamaların asılsız olduğunu belirtiyor.

KANIT SUNULMADI

Ordash, Polonya hükümetinin gece saatlerinde etkisiz hale getirdiği İHA’ların Rus menşei olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını vurguladı. “İddiaların temelsiz olduğuna inanıyoruz” diyen Ordash, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın kendisini görüşmeye davet ettiğini açıkladı.