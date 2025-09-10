Andrei Ordash, İHA İddialarını Reddetti

Haberler

Rusya’nın Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andrei Ordash, Polonya hükümetinin, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalarını yalanlıyor. Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Polonya hava sahasının ihlal edildiğine dair açıklamaların asılsız olduğunu belirtiyor.

Ordash, Polonya hükümetinin gece saatlerinde etkisiz hale getirdiği İHA’ların Rus menşei olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını vurguladı. “İddiaların temelsiz olduğuna inanıyoruz” diyen Ordash, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın kendisini görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

Trabzonlular Federasyonu, 18 ilçede şehitlerin anısını yaşatmak için kütüphane inşa ettiklerini duyurdu. Başkan İsmail Turgut Öksüz, projeyi duyurdu.

