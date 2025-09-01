Andrej Babis Saldırıya Uğradı Hastaneye Kaldırıldı

ANDREJ BABİS SALDIRIYA UĞRADI

Çekya’nın eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Andrej Babis, genel seçimler öncesinde düzenlenen bir miting sırasında bir saldırıya uğradı. Çek basınında çıkan haberlerde, Babis’in Dobra köyünde yerel saatle 18.00 sıralarında kalabalıktan bir kişinin koltuk değneğiyle saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Saldırıda başına ve sırtına darbe alan Babis, daha sonra muayene ve beyin tomografisi için hastaneye kaldırıldı. 70 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis, 50 ila 60 yaşlarındaki saldırgana hemen müdahalede bulundu. Yapılan açıklamalara göre, saldırgan derhal gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞBAKAN FİALA’DAN KINAMA

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırıyı şiddetle kınayarak, ana muhalefet lideri Babis’e acil şifa diledi. İçişleri Bakanı Vit Rakusan da benzer bir şekilde olayın kabul edilemez olduğunu ve şiddetin hiçbir çözüm getirmeyeceğini ifade etti.

ANO PARTİSİ İKTİDARI SUÇLADI

Ana muhalefet partisi ANO, saldırıyı iktidarın sorumluluğuna attı. ANO Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, “Bu, doğrudan mevcut koalisyonun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucudur” açıklamasını yaptı.

VİKTOR ORBAN’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden, “Şiddet, Slovakya’nın ardından şimdi Çek siyasetine de sızdı. Siyasi rakipleri yıllardır Andrej Babis’i şeytanlaştırma yoluna gidiyor. İşte sonuç. Fakat onu durduramayacaklar. Yoluna devam edecek ve seçimleri kazanacak! Geçmiş olsun dostum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.