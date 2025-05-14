Andrii Sybiha, NATO Toplantısı’nda Rubio ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI VE İŞBİRLİĞİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Sybiha, X sosyal medya platformu üzerinden, Antalya’daki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rubio ile görüştüğünü duyurdu. “Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık.” diyen Sybiha, ABD’ye barış müzakerelerine katılımı için teşekkür etti. Sybiha, “ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazırız. Rusya’nın, Ukrayna’nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KAYIPLAR

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de başlattığı saldırı ile başlayan savaşta, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle birlikte, Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya geniş ölçekte ekonomik ve askeri yardımlar yaparken, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulandı. Belarus’taki görüşmelerden sonra, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda buluştu. Türkiye, 29 Mart 2022’de tarafları İstanbul’da bir araya getirdi. İstanbul müzakerelerinde taraflar arasında sağlanan uzlaşma, Buça şehrindeki sivillerin ölümüyle ilgili suçlamalarla bozuldu. Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin anlaşmaya karşı çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.

BARİŞ ÇABALARI VE GÖRÜŞMELER

Savaşın şiddetlenmesine rağmen barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler’in desteğiyle tarafları yeni bir araya getirerek dünya çapında yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifine devam ederken, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesine karşılık olarak diplomasi alanında bir hareketlilik başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ev sahipliği yapmasını talep eden Putin, Ukrayna yönetiminin olumlu yanıt vermesiyle birlikte, uluslararası toplum da İstanbul’daki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladı.