Andriy Yermak, Koordinasyon Sürecini Başlattı

ANDRIY YERMAK’TAN SONDAKLAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla güvenlik garantilerini geliştirmek amacıyla günlük bir koordinasyon süreci başlattıklarını açıkladı. Yermak, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Washington’dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO’yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum” dedi.

MÜTTEFİKLERLE GÜVENİ ARTIRMA

Yermak, Ukrayna ve müttefiklerinin geçmişteki hataları yeniden yaşamaması gerektiğini dile getirerek, “Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin” ifadelerini kullandı. Müttefiklerle düzenli bir koordinasyon sürecinin kararlaştırıldığını aktaran Yermak, Avrupa ve NATO ülkeleriyle ulusal güvenlik danışmanları aracılığıyla askeri güvenlik garantilerini güçlendirmek için bu sürecin başladığını belirtti.

Aynı zamanda Yermak, ülkesinin savaşın ‘adil bir şekilde’ sona erdirilmesi adına her türlü formatta görüşmelere açık olduğunu da vurguladı. Yermak, destekleri için ABD Başkanı Donald Trump’a, Avrupalı müttefiklere ve NATO’ya teşekkür etti.