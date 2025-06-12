android-16-resmen-duyuruldu

YENİ GÜNCELLEME: ANDROID 16’NIN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ

Android 16, Apple’ın iOS 26’yı tanıtmasından iki gün sonra Google tarafından resmen duyuruldu. Yeni güncelleme, işitme cihazı kullanıcılarına yönelik iyileştirmeler, gerçek zamanlı bildirimler ve tabletlerde üretkenliği artıracak masaüstü modu gibi yenilikler içeriyor. Ancak şirket, beklenen büyük tasarım değişikliği olan “Material 3 Expressive”yi bu güncellemeye dahil etmiyor. Bu özellik, 3 Eylül 2025’te çıkacak başka bir sürümde sunulacak. Android 16, şu anda Pixel telefonlar için beta test sürümü olarak mevcut durumda ve kalıcı sürümünün hızlı bir şekilde ardından gelmesi bekleniyor.

CANLI BİLDİRİMLER VE UYGULAMA KULLANIMI

Android 16’nın dikkat çekici yeniliklerinden biri “Canlı Bildirimler” olarak öne çıkıyor. Bu özellik, yemek siparişi ya da yolculuk paylaşımı gibi uygulamalarda gerçek zamanlı bildirimler sayesinde kullanıcıların uygulamayı sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan süreçten haberdar olmasını sağlıyor. Başlangıçta yalnızca Pixel cihazlarda kullanılabilir olacak olan bu özellik, ayrıca aynı uygulamadan gelen çok sayıda bildirimi otomatik olarak gruplayarak bildirim ekranını daha düzenli hale getiriyor.

İŞİTME CİHAZLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Android 16, işitme cihazı kullananlar için bir dizi önemli yenilik sunuyor. Kullanıcılar artık, işitme cihazlarının ön tarafındaki mikrofon yerine telefon mikrofonunu kullanarak daha net telefon görüşmeleri yapabiliyor. Ayrıca, Android’e entegre edilen yerleşik işitme cihazı kontrolü, ses seviyesi gibi ayarların telefondan direkt olarak erişilmesini sağlıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Google, bu güncellemeyle birlikte “Advanced Protection” (Gelişkin Güvenlik) adını verdiği güçlü mobil güvenlik sistemini de aktif hale getiriyor. Bu özellik, zararlı uygulamalara, kimlik avı girişimlerine, dolandırıcılık çağrılarına ve tehlikeli web sitelerine karşı kullanıcıları üst düzey bir koruma ile donatıyor. Özellikle güvenliği ön planda tutan kullanıcıların bu yenilikle büyük avantajlar elde edeceği ifade ediliyor.