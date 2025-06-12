Android 16 Resmen Tanıtıldı

Apple’ın iOS 26’yı tanıttığı günün ardından, Google da sahip olduğu rakip işletim sistemi olan Android 16’yı resmi olarak kullanıma sunmuş durumda. Yeni güncelleme, işitme cihazı kullanıcıları için iyileştirmeler, gerçek zamanlı bildirimler ve tabletlerde üretkenliği artıracak şekilde tasarlanan masaüstü modu gibi önemli yenilikler içeriyor. Ancak, şirketin beklediği büyük tasarım değişikliği olan “Material 3 Expressive” bu güncellemede yer almıyor ve bunun yerine 3 Eylül 2025’te planlanan başka bir versiyonla birlikte sunulacak. Şu anda Pixel telefonlar için erişime açılan Android 16 güncellemesinin beta test sürümü şeklinde kullanıma sunulacağı bilgisi mevcut ve kalıcı sürümün ardından geleceği tahmin ediliyor.

CANLI BİLDİRİMLER

Android 16 ile birlikte gelen dikkat çekici yeniliklerden biri, “Canlı Bildirimler” özelliği oldu. Bu özellik, yemek siparişi ya da yolculuk paylaşımı gibi uygulamalarda kullanıcıların sürekli kontrol yapmasına gerek kalmadan anlık bilgi almasını sağlıyor. Başlangıçta Pixel cihazlarda kullanılacak olan bu özellik, aynı uygulamadan gelen birçok bildirimin otomatik şekilde gruplandırılmasını sağlayarak bildirim ekranının daha derli toplu bir hale gelmesine katkı sunuyor.

İŞİTME CİHAZLARI

Android 16, işitme cihazı kullanıcıları için de önemli yenilikler barındırıyor. Artık, cihazın ön tarafındaki mikrofon yerine telefonun mikrofonu kullanılabilecek, bu da daha net bir telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Ayrıca, Android’e entegre edilen yerleşik işitme cihazı kontrolü sayesinde ses seviyesi gibi ayarlara doğrudan telefondan erişim sağlanabiliyor.

GELİŞKİN GÜVENLİK

Güncellemeyle birlikte Google’ın en güçlü mobil güvenlik sistemi olan “Gelişkin Güvenlik” de aktif hale getirilebiliyor. Bu özellik; zararlı uygulamalara, kimlik avı girişimlerine, dolandırıcılık çağrılarına ve tehlikeli web sitelerine karşı üstün bir koruma sunuyor. Özellikle güvenliğe öncelik veren kullanıcıların büyük avantajlar elde edeceği ifade ediliyor.