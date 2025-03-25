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Anestezi Teknikeri Yusuf Kaymak Hayatını Kaybetti

ODADA BULUNDUĞU DURUM

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Keşan Devlet Hastanesi’nde çalışan anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak (27), odasında ölü olarak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Yusuf Ber Kaymak, hastanedeki nöbetinin sabahı saatinin alarmı çalmasına rağmen uyanmadı. Arkadaşları, Kaymak’ı uyandırmaya çalıştığında durumun ciddiyetini fark etti.

MÜDAHALELER SONUCUNU VERMEDİ

Uyanmayan Yusuf Ber Kaymak’ın hayati fonksiyonlarının çalışmadığını gören sağlıkçı arkadaşları hemen müdahale etti. Ancak, genç tekniker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaymak’ın cesedi, Keşan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ön otopsinin ardından Trakya Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

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