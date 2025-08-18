Anfield’da Irkçı Taciz Olayı Yaşandı

MAÇTA IRAKÇI TACİZ OLDU

Liverpool taraftarlarından birinin, Bournemouth’un kanat oyuncusu Antoine Semenyo’ya yönelik ırkçı bir tacizde bulunduğu anlar, Anfield’da oynanan maç sırasında yaşandı. Olayın ardından maç geçici olarak durduruldu. Görgü tanığı Nick Collins, olayın hemen yanındaydı. Semenyo, maçın 29. dakikasında taç atışı kullanmak üzere hareketlendiği sırada, engelli bir taraftarın bulunduğu bölümden birisinin kendisine hakaret ettiğini ve ardından sakız attığını aktardı. Semenyo, durumu hakeme bildirerek olayı gündeme taşıdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından polis, 47 yaşındaki bir adamı tespit ederek stadyum dışına çıkardı. Merseyside Polisi, bu kişinin ırkçı kamu düzeni suçundan gözaltına alındığını ve daha sonra şartlı olarak serbest bırakıldığını duyurdu. Şartlar arasında, kişinin İngiltere’de herhangi bir futbol maçına katılmaması ve belirlenen stadyumların bir mil yakınından geçmemesi de bulunuyor. Nick Collins, sosyal medyada detaylı bir anlatım yaparak, taraftarın daha önce de sezonluk bilet sahibi olarak kötü davranışlar sergilediğini ve hakemlere sakız atarak sınırı aştığını belirtti.

TAKIM DESTEK VERİYOR

Collins, “Semenyo sakin ve oyunculuk tarzı ile taraftarları kışkırtmayan bir oyuncuydu. Engelli taraftar yanına gidip hakaret etti ve sakız attı. İki dakika sonra oyun durduruldu ve polis olay yerine gelerek taraftarı stadın dışına çıkardı” ifadelerini kullandı. Collins, ayrıca diğer taraftarların olay karşısında rahatsız olduklarını ve stat güvenlik görevlilerinin ilk başta durumu tam olarak anlamadığını belirtti. Semenyo’nun ise şoke olduğunu ve sonrasında müthiş bir performans sergilediğini vurguladı. Kulüp, olayla ilgili polis soruşturmasına tam destek vererek, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Collins, Anfield’ın farklı kesimlerden gelen insanlara her zaman açık ve misafirperver bir yer olduğunu hatırlattı.