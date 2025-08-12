Angelina Jolie, Los Angeles’tan ayrılmayı düşünüyor

ANGELINA JOLIE MALİKÂNESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Hollywood’un tanınmış ismi Angelina Jolie, Los Angeles’taki tarihi malikânesini satışa çıkarma kararı aldı. PEOPLE’a bilgi veren kaynaklar, “Maria” filminin yıldızının uzun bir süre yurt dışında yaşamayı planladığını ve bu konuda birkaç ülkede yoğunlaştığını belirtti. Jolie’nin Los Angeles’ta kalma nedeninin eski eşi Brad Pitt ile yaptığı velayet anlaşması olduğu ifade edildi. 50 yaşındaki yıldız, “Los Angeles’ta tam zamanlı yaşamak hiç istemedim” diyerek bu durumun kendi tercihi olmadığını dile getirdi.

BOŞANMA SÜRECİ VE ÇOCUKLAR

Jolie ile Pitt, 8 yıl süren zorlu boşanma işlemlerini Aralık 2024’te tamamladı. Çiftin Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve ikizler Knox ile Vivienne (17) olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor. Kaynaklara göre Jolie, Knox ve Vivienne 2024’te 18 yaşına girdiğinde Los Angeles’tan ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmayı düşünüyor. “O gün geldiğinde çok mutlu olacak” diyen kaynak, Jolie’nin bu değişikliği uzun zamandır istediğini vurguladı.

TARİHİ MALİKÂNE VE DEĞERİ

Jolie, 1913 yapımı olan tarihi evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara (yaklaşık 845 milyon TL) satın aldı. 11 bin metrekarelik bu malikânede 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor. Hollywood tarihine damga vuran konut, 1916’da ünlü yönetmen Cecil B. DeMille tarafından 28 bin doların altında bir fiyata alınmış ve daha sonra Charlie Chaplin’in yaşadığı komşu evle birleştirilmişti. 2024’te The Hollywood Reporter’a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, Los Angeles’ta kalma nedeninin boşanma süreci olduğunu ifade etmişti. “Büyük bir aileniz varsa onlara mahremiyet, huzur, güvenlik sağlamak istersiniz. Dünyanın farklı yerlerinde bulduğum insanlığı burada bulamıyorum” diyerek duygularını ortaya koymuştu.