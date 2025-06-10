Haberler

Angus Yüklü Tır Devrildi, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Silifke ilçesinde, angus cinsi büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı. Sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan bu olayda, bir hayvan telef oldu ve dört tanesi yaralandı. Olay, Silifke-Mut D-715 karayolu üzerindeki Çamdüzü mevkiinde gerçekleşti. Bilgilere göre, 07 BBY 407 plakalı tırı yöneten Mehmet Salih Ulukale, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracını devirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Yan yatan tırda sürücü yaralandı ve Taşucu Limanı’ndan yüklenen 60 angus cinsi büyükbaş hayvandan bazıları kaçtı. Olay yerine jandarma, polis, karayolu, sağlık ve Silifke Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine götürüldü. Olaydan sonra ormanlık alana doğru kaçan üç angus, ekipler tarafından yakalandı.

Kaza sonucunda yara almadan kurtulan 52 hayvan ise başka bir tıra yüklenerek Balıkesir’e gönderildi. Tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yol, aracın düzeltilip çekilmesi ile yeniden ulaşıma açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’nın Başkanını Kaybettik, Üzüntü Var

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı ve CHP lideri Zeyrek'in tabutunu mezara indirdi.
Haberler

Diyarbakır-Elazığ Yolu, Ambulansa Yol Verildi

Diyarbakır'da sürücülerin ambulansa yol vermek için fermuar yöntemi kullandığı anlar, ambulansın iç kamerasında kayıt altına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.