Angus Yüklü Tır Devrildi, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Silifke ilçesinde, angus cinsi büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı. Sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan bu olayda, bir hayvan telef oldu ve dört tanesi yaralandı. Olay, Silifke-Mut D-715 karayolu üzerindeki Çamdüzü mevkiinde gerçekleşti. Bilgilere göre, 07 BBY 407 plakalı tırı yöneten Mehmet Salih Ulukale, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracını devirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Yan yatan tırda sürücü yaralandı ve Taşucu Limanı’ndan yüklenen 60 angus cinsi büyükbaş hayvandan bazıları kaçtı. Olay yerine jandarma, polis, karayolu, sağlık ve Silifke Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine götürüldü. Olaydan sonra ormanlık alana doğru kaçan üç angus, ekipler tarafından yakalandı.

Kaza sonucunda yara almadan kurtulan 52 hayvan ise başka bir tıra yüklenerek Balıkesir’e gönderildi. Tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yol, aracın düzeltilip çekilmesi ile yeniden ulaşıma açıldı.