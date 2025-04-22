Ani Don Sonrası Çiftçiler Endişeli

DON OLAYININ ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Yozgat’ta geçen hafta meydana gelen ani don olayı, hasar tablosunu yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor. Ani sıcaklık düşüşü, yüzlerce dönüm buğday tarlasını olumsuz etkileyerek çiftçileri büyük kayıplarla karşı karşıya bırakıyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesi, buğdaylarda önemli ölçüde ürün kaybı yaşanabileceğine dair bir öngörü oluşmasına neden oluyor. Yozgat’ın Azizlibağları Mahallesi’ndeki sararan tarlalar, çiftçilerin zor durumunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Çiftçiler, tarlalarında hasar tespit çalışmaları yaparken, ürünlerin en az zararla kurtulabilmesi için ilaçlama ve vitamin takviyesi de gerçekleştiriyor.

20 yıldır çiftçilik yapan Ömer Çetintaş, babasının mesleğini sürdürürken bu sezon yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi verdi. “13-14-15 Nisan tarihlerinde meydana gelen don olayı sonrası sıcaklık eksi 12 derecelere düştü. Ekinlerimizde sararma görüldü. Tedbir amacıyla şu anda vitamin atmaya çalışıyoruz. Ne kadar kurtarabilirsek artık. Şu an görünürde yüzde 20-30 kaybımız var. Köklerde de sorunlar mevcut. Buğday, arpa ve nohut yetiştiriyoruz. Babamla birlikte ortalama bin dönüm alan ekiyorum,” şeklinde konuştu.

BİRİNCİ EKİM DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Çetintaş, zararın bilançosunu anlatırken, “Don olayı küçümsenecek bir durum değil. İlk ekilen ekinler, daha fazla etkilenmekte. Ekin sapa bindiği için hasar daha fazla. Bizim tarlalarımız biraz daha kurtulmuş gibi ama köklere inmiş durumda. Yüksek ekinlerin tabanlarına kadar ciddi zarar var,” diyerek don olayının iklim değişikliği ve tarımsal verimlilik üzerindeki etkilerini vurguladı.