Anı Yaşa, Farkındalıkla Geçir

ANLARI YAŞAMAK VE FARKINDALIK

Bir gün Instagram’ı gezerken dikkatimi çeken bir videoda ekrana şu yazı yansıdı: “On yıl sonraki halin, bu anın tadını biraz daha fazla çıkarman için sana yalvarıyor.” Bu, birçok insanın yaşadığı bir güçlüğü hatırlattı: Anı yaşamak. Türkçede “farkındalık” olarak bilinen bu yöntem, bireylerin belirli bir anda düşüncelerine, hislerine ve çevresine odaklanmalarını teşvik ediyor. Hayatımızın giderek yoğunlaştığı bir dönemde uzmanlar, farkındalığın bir lüks değil, ruh sağlığımızı korumak için gereken bir konu olduğunu belirtiyor.

GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN YÜKÜ

Ürdün’ün Amman şehrinde yaşayan 37 yaşındaki spor eğitmeni Zeina, “Yıllarımı daha iyi olmaya çalışarak harcadım, ama aslında iyi olduğumu unuttum” diyor. Zeina, gençliğinde dış görünüşüne ve kilosuna fazla odaklandığını, kendisini sürekli eksik hissettiğini ifade ediyor. Ancak şimdi eski fotoğraflarına bakınca, o dönem kendisine ne kadar acımasız davrandığını anlıyor. Dışındaki baskıdan şikayet eden Raed de işini kaybetmenin bakış açısını değiştirdiğini aktarıyor. BBC’ye konuşan Raed, “İşyerindeki baskıdan hep şikayet ederdim; şimdi kaybettiğim günleri en ince ayrıntısına kadar özlüyorum” diyor. Aylık maaşı ona hem zihinsel hem de maddi istikrar sağlıyordu. “Meğer hayatımın en iyi yıllarını yaşıyormuşum, farkında değildim.”

ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖNEMİ

İki çocuk babası 40’larındaki Ahmed ise çocuklarının bir an önce büyümesini dilediğini, böylece biraz kendine zaman ayırabileceğini düşündüğünü anlatıyor. Ancak çocukları ergenlik çağındayken bu düşüncesi değişmiş: “Çığlıklarından, aynı soruları tekrar tekrar sormalarından ve evin içine kattıkları kaostan bıkardım” diyen Ahmed, şimdi o günleri ve çocuklarının seslerini özlüyor. “O kaos aslında hayatımdaki en güzel şeymiş.” Zeina, Raed ve Ahmed’in hikayeleri, çoğu insanın geçmişteki anların değerini zaman geçtikten sonra anladığını gösteriyor.

ZİHİNSEL YOLCULUK VE DİKKAT DAĞILIKLIĞI

Ürdün’deki İrbid Tıbbi Danışma Merkezi’nden psikolog Dr. Nawaf Al-Rifai, insanların doğal olarak “zihinsel yolculuk” eğiliminde olduğunu belirtiyor. İnsanlar, genellikle uyanık oldukları zamanın büyük bir kısmını geçmişteki olaylar ve geleceğe dair beklentiler arasında geçiriyor. Bu durum, düşünmeyi ve planlamayı yöneten beynin “varsayılan ağı”yla bağlantılıdır. Ancak bazı bireylerde bu, sürekli bir dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. Al-Rifai’ye göre, anı yaşamakta zorlananlar dikkatsiz değil, “bilişsel olarak fazlasıyla meşgul” kişilerdir ve bu durum, onları tatmin duygusundan uzaklaştırıyor.

FARKINDALIK PRAKTİKLERİNİN GÜCÜ

Farkındalık uygulamaları, Budist gelenekteki meditasyon tekniklerine dayanmaktadır; bu yol, aydınlanmanın temel bir parçası. 1960’lı yıllarda bilim insanları bu tekniklerin ağrı ve ruhsal hastalıkların tedavisindeki tıbbi faydalarını araştırmaya başladı. Amerikalı Profesör Jon Kabat-Zinn, bu alandaki öncülerden biri olarak 1979’da Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MBSR) programını kurdu. Kabat-Zinn, kronik ağrısı bulunan hastalara farkındalığın temel ilkelerini uygulattı ve bu uygulamanın insanların günlük baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu gördü. günümüzde farkındalık, klinik ortamlarda uygulanan bir terapi tekniği haline geldi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ

Sosyal medyanın hayatımızda artan yer kapladığı bir dönemde, kullanıcıların gerçekçi olmayan içeriklere maruz kaldıklarını belirten araştırmacı gazeteci Safaa Al-Ramahi, bu durumun bilinçaltımızı etkilediğini ifade ediyor. “Herkesin kusursuz bir hayat yaşadığını düşünmeye başladık. Al-Rifai, sosyal medyanın bu tür kıyaslamaları teşvik ettiğini vurguluyor ve terapilerde insanlara telefon bildirimlerini kontrol etmemeyi ve karşılaştırma isteğini yok etmeye değil, gözlemlemeye çalışmalarını öneriyor. “Bu, zihinle savaşmak değil, onu yönlendirmeyi öğrenmektir.”

ANIN DEĞERİNİ ANLAMAK İÇİN PRATİKLER

Al-Rifai, insanları anı yaşamaya döndürmek için basit pratiklerden bahsediyor. Fakat “En küçük görevle başlamayı” öneriyor. Danışanlarına, bir fincan kahveyi beş dakika boyunca içmeye odaklanmalarını tavsiye ediyor. “Sıcaklığını elinizde hissedin, tadına bakın, kokusunu duyun. Yürüyün ama düşünmeyin, ayaklarınızın hareketini gözlemleyin.” Ayrıca “beş duyu oyunu” olarak bilinen bir uygulama ile dikkatin kaygıdan duyusal bilişe kaydırılması gerektiğinin altını çiziyor. “Unutmayın, sinir sisteminiz sürekli performans için değil, çalışmak ve dinlenmek için tasarlandı.” Her zaman hatırlayın: “Siz bir insansınız.”