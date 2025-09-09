Anı Yaşamak, Öncelikle Kendimizi Hatırlatır

ANILARI YAŞAMAK HAYATIMIZIN TEMELİ

Bir gün sosyal medya platformu Instagram’da dolaşırken karşıma çıkan bir videoda yazılı olan şu söz dikkatimi çekti: “On yıl sonraki halin, bu anın tadını biraz daha fazla çıkarman için sana yalvarıyor.” Bu, pek çok insanın yaşadığı bir zorluğu gözler önüne serdi: anı yaşamak. Türkçede “farkındalık” olarak bilinen “mindfulness” yöntemi, bireylerin belli bir anda düşüncelerine, duygularına ve çevresindeki dünyaya dikkat göstermelerine yardımcı oluyor. Hayat giderek yoğunlaşsa da uzmanlar, bu farkındalığın bir lüks değil, ruh sağlığını korumak için bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.

KENDİLERİNİ UNUTANLARIN HİKAYELERİ

Ürdün’ün Amman şehrinde yaşayan 37 yaşındaki spor eğitmeni Zeina, “Yıllarımı daha iyi olmaya çalışarak harcadım, ama aslında iyi olduğumu unuttum” diyor. Yirmili yaşlarında dış görünüşüne ve kilosuna fazla odaklanarak sürekli eksiklik hissettiğini anlatıyor. Ancak şimdi eski fotoğraflarına baktığında, kendisine ne kadar acımasız davrandığını fark ediyor. Bilgisayar mühendisi olan Raed için işini kaybetmek bakış açısını değiştiriyor. Raed, “İşyerindeki baskıdan hep şikâyet ederdim ve işimi değiştirmeyi isterdim. Şimdi işimi kaybettim, o günleri en ince ayrıntısına kadar özlüyorum; sabahki trafik sıkışıklığını bile” diyor. Aylık maaşı hem zihinsel hem de maddi istikrar sağlıyor, ailesine daha iyi bir hayat sunmasına imkan tanıyordu. “Meğer hayatımın en iyi yıllarını yaşıyormuşum, farkında değildim.” İki çocuk babası Ahmed ise çocuklarının bir an önce büyümesini istemişti; bu şekilde kendisine biraz zaman ayırabileceğini düşündüğünü ifade ediyor. Ancak çocukları ergenlik çağına geldiğinde bakış açısı değişiyor: “O günleri, seslerini ve o rastgele sohbetlerini özlüyorum. Çok geç fark ettim ki o kaos, hayatımdaki en güzel şeymiş.”

PSİKOLOJİK DURUMUN ANALİZİ

Zeina, Raed ve Ahmed’in hikâyeleri, birçok kişinin zaman geçtikten sonra anların değerini anladığını gösteriyor. Ürdün’deki İrbid Tıbbi Danışma Merkezi’nden psikolog Dr. Nawaf Al-Rifai, “Psikolojik ve nörolojik açıdan insanlar doğal olarak ‘zihinsel yolculuk’ eğilimindedir; yani uyanık oldukları zamanın büyük bölümünü geçmişteki olaylar ve geleceğe dair beklentiler arasında geçirirler” diyor. Bu süreç, beynin “varsayılan ağı” ile bağlantılı. Ancak bu tür bir düşünce yapısı, bazıları için dikkat dağınıklığı kaynağı olabiliyor. Al-Rifai’ye göre şu anda kalmakta zorlananlar dikkatsiz değil, “bilişsel olarak fazlasıyla meşgul” kişiler ve bu durumden kaçış arayanlar yoğun düşünmenin kendilerini çözüme ulaştıracağını sanıyor; oysa bu, onları tatmin duygusundan ve verimlilikten uzaklaştırıyor.

FARKINDALIK UYGULAMALARI

Farkındalık pratiği köklerini Budist gelenekte kullanılan meditasyon tekniklerine dayandırıyor ve bilim insanları, bu tekniğin ağrı ile ruhsal hastalıkların tedavisinde tıbbi faydalarını araştırmaya 1960’lı yıllarda başladı. Amerikalı Profesör Jon Kabat-Zinn, bu alandaki öncülerden biri olarak kabul ediliyor. 1979 yılında Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Farkındalık Temelli Stres Azaltma (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR) programını kurdu. Sekiz haftalık programında kronik ağrıları bulunan hastalara farkındalığın temel ilkelerini öğretti. Şimdiki anda, yargılamadan ve aşırı düşünmeden farkında olmanın, insanların günlük baskılarla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olduğunu gözlemledi. Bulgularını tıp dergilerinde ve kitaplarda yayımlayarak bu uygulamayı daha geniş tıp camiasında popüler hale getirdi. Günümüzde farkındalık, klinik ortamlarda kullanılan bir terapi tekniği olarak karşımıza çıkıyor.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Sosyal medyanın hayatımıza daha fazla entegre edildiği bir dönemde, kıyaslama yapmak için artık çaba harcamak gerekmiyor. Araştırmacı gazeteci ve medya eğitmeni Safaa Al-Ramahi, kullanıcıların algoritmaların içinde hapsolduğunu belirtiyor. Bu algoritmalar, kullanıcılara gerçekçi olmayan bedenler ve lüks tatiller gibi abartılı bir yaşam sunuyor. Al-Ramahi, “Bütün bunlar bilinçaltımızı yavaşça yeniden programlıyor. Herkesin kusursuz bir hayat yaşadığını düşünmeye başlıyoruz” diyor. Al-Rifai’ye göre bu durum, insanların kendi hayatlarını başkalarının seçilmiş anlarıyla kıyasladığı “yukarıya doğru sosyal karşılaştırma” olgusunu besliyor; bu da sosyal acı ve yetersizlik duygularını harekete geçiriyor. Al-Rifai, terapilerde insanlara telefon bildirimlerini kontrol etmeyi bırakmalarını ve karşılaştırma isteğini yok etmeye değil, gözlemlemeye çalışmalarını öğretmelerinin önemli olduğunu vurguluyor. “Bu, zihinle savaşmak değil; onu yönlendirmeyi öğrenmektir” diyor.

HAYATINIZI NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ

Al-Rifai, dijital ekosistemlerini gözden geçirmelerini öneriyor: “Kimi takip ediyorsunuz? Size ne katıyorlar?” Ayrıca basit pratiklerle insanları şimdiki ana geri döndürmenin mümkün olduğunu belirtiyor. “En küçük görevle başlamayı” salık veriyor. Danışanlarına, bir fincan kahveyi beş dakika boyunca içmeye odaklanmalarını tavsiye ediyor: “Sıcaklığını elinizde hissedin, tadına bakın, kokusunu duyun. Yürüyün ama düşünmeyin, sadece ayaklarınızın hareketini gözlemleyin. Biz buna tek görev odaklanması diyoruz.” Diğer bir teknik ise “beş duyu oyunu” olarak biliniyor; Al-Rifai bu yöntemi, “Dikkati kaygı beyninden duyusal beyne kaydırmaktır. Gerçek varlık oradadır” şeklinde açıklıyor. “Unutmayın, sinir sisteminiz sürekli performans için değil, çalışmak ve dinlenmek için tasarlandı. Her zaman hatırlayın: Siz bir insansınız.”