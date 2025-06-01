DUYURULAN ÖLÜM VAKASI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Anıl Canbaş, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Canbaş’ın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Olaydan bir gün önce, doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol tükettiği öğrenildi.

KONTROL İÇİN İHBAR YAPILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Canbaş’ın yaşadığı Kötekli Mahallesi’ndeki eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, Anıl Canbaş’ın hareketsiz bir şekilde yattığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, Canbaş’ın ölümüne dair çalışmalarını sürdürdü. Vücudunda herhangi bir iz bulunmayan Anıl Canbaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ayrıca, olaydan bir gün önce alkol alan Canbaş’ın arkadaşlarının akşam saatlerinde evden ayrıldığı iddia edildi.