Anıl Canbaş, Evinde Ölü Bulundu

MUĞLA’DA BİR DOKTORUN ÖLÜMÜ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Asistan Doktor Anıl Canbaş (26), evinde ölü olarak bulundu. Doctor’un vücudunda herhangi bir yara ya da darp izinin olmadığı belirlendi. Olaydan bir gün önce, üç doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi.

DOKTORUN HAYATI KAYBETMESİ

Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemeler sonucunda, Canbaş’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SAVCILIK VE OLAY YERİ İNCELEME

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, olay hakkında detaylı çalışma başlattı. Anıl Canbaş’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrasında belirlenecek. Ayrıca, olaydan bir gün önceki alkol alımı ve arkadaşlarının evden ayrılması gibi detaylar da soruşturma sürecinde değerlendiriliyor.