Anıtkabir’de Resmi Tören Düzenlendi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir’de resmi bir tören gerçekleşti. Törende, Erdoğan ve eşlik eden devlet yetkilileri, mozoleye doğru ilerlerken hem yoldan geçerken hem de mozoleden ayrılırken bazı vatandaşlar, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan” ve “Reis” şeklinde sloganlar attı.

MEZARLIKTAN YÜKSEK SESLE TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, slogan atan vatandaşlara yönelik sert bir şekilde uyarıda bulundu. Akdoğan, “Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun, engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz, Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz, Anıtkabir’le görüşmüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk’ün mezarı var. Atatürk’ün mezarı var burada. Burada slogan olur mu? Slogan olmaz. Burada böyle bir şey yok. Burası Anıtkabir, burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın bunu, her sene olur mu ya, her sene bu iş olur mu? Ayıp denen bir şey var” diyerek durumu eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MOZARE ZİYARETİ

Anıtkabir’deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi seremoni sonrası Anıtkabir’de parti yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret ederek saygılarını sundu.