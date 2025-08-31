Haberler

Anıtkabir’de Saygısızlık, Tepkilerle Karşılandı

ANITKABİR’DE ŞOK OLAY

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında Anıtkabir’i ziyaret eden bir kadın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında olumsuz sözler sarfettiği sebebiyle görevli kişiler tarafından alandan çıkarıldı. Olay, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülere yansıdı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Görüntülerde, kadının görevlilerle beraber alandan uzaklaştırıldığı anlar dikkat çekti. Çevredeki kalabalık ise kadına tepki göstererek yuhaladı. Kutlamaların coşku dolu bir atmosferde sürdüğü Anıtkabir’de yaşanan bu durum, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ

Vatandaşlar, Cumhuriyet’in kurucusuna yönelik saygısızlığa karşı tepkilerini dile getirirken, görevlilerin hızlı müdahalesi de dikkat çekti.

İnegöl’de Otomobil Devrildi, İki Yaralı

İnegöl'de bir otomobilin devrilmesiyle sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.
Kocaeli’nde Drift Yapan Sürücülere Cezalar

Gebze'de drift yapan iki sürücüye toplamda 96 bin 756 lira ceza verildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

