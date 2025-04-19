Haberler

Anıtkabir’deki Askerin Tepkisi Tartışma Yarattı

ANITKABİR’DEKİ OLAY GÜNDEMDE

Anıtkabir içinde görev yapan bir nöbetçi askerin davranışı, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Nöbet esnasında, elleri arkada bağlı bir adamı gören asker, silahının kabzasını yere vurdu. Bu anlara ait görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla birlikte halk arasında çeşitli tartışmalar yaşanmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, nöbetçi askerin bu tavrının “saygısız bir hareket” olduğunu iddia etti. Diğer yandan, bazı kişilerse askerin, nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı gibi sıradan bir durumu diğer görevli askere işaret ederek gösterdiğini savundu. Bu durum, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’a konuk oldu

Türk müziğinin önemli ismi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programında geçmişi ve yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı. Soyadı hikayesini de açıkladı.
Haberler

Suriye’den Bir Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da yapılan ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist, PKK-KCK/YPG-PYD içindeki faaliyetlerini açıkladı. 2025 yılına kadar örgütten kaçarak teslim olanların sayısı 5'e yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.