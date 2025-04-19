Anıtkabir’deki Askerin Tepkisi Tartışma Yarattı

ANITKABİR’DEKİ OLAY GÜNDEMDE

Anıtkabir içinde görev yapan bir nöbetçi askerin davranışı, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Nöbet esnasında, elleri arkada bağlı bir adamı gören asker, silahının kabzasını yere vurdu. Bu anlara ait görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla birlikte halk arasında çeşitli tartışmalar yaşanmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, nöbetçi askerin bu tavrının “saygısız bir hareket” olduğunu iddia etti. Diğer yandan, bazı kişilerse askerin, nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı gibi sıradan bir durumu diğer görevli askere işaret ederek gösterdiğini savundu. Bu durum, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.