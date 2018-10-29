Anıtkabir’de tören düzenleniyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
Bugün Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. yıldönümü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle kutlanıyor. İlk tören Anıtkabir’de düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşlik ediyor.
Heyet Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.
TRT