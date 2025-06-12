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Anız Yakılması Yasaklandı, 31 Ekim

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YANGINLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ KARAR

Yaz mevsiminin gelişiyle yangınlarla mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Çorum’da yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Valilikten gelen bilgiye göre, yangınların önlenmesi amacıyla il genelinde anız ve tarımsal atıkların yakılması yasaklandı.

ORMANDA YASAKLAMALAR VE İZİN GEREKLERİ

Açıklamada, orman yollarında ve ormanlık bölgelerde mola verme, piknik yapma, mangal ve semaver yakma gibi faaliyetlerin 15 Haziran ile 31 Ekim tarihlerinde yasaklandığı bildirildi. Ormanda hayvanlara yem vermek isteyenlerin, ilgili işletme şefliğinden izin alma zorunluluğu olduğu da vurgulandı.

Yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen tescilli piknik ve mesire alanlarının bu yasaklar dışında tutulduğu ifade edildi. Ancak, bu alanlarda da dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı kesinlikle yasaklandı. Açıklamada, bu kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari ve adli işlemler yapılacağı kaydedildi.

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