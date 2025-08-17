Anız Yakmak, Toprağı Olumsuz Etkiliyor

ANIZ YAKMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağı ve canlı yaşamını olumsuz etkileyerek adeta “çöle dönüştürdüğünü” belirtiyor. Uludağ, anız yakmanın toprağın üst katmanındaki organik maddeleri yok ettiğini ve ortaya çıkan yüksek ısının tarlada ve çevresinde pek çok canlının ölümüne neden olduğunu söylüyor: “Anız yakmak, canlı bir organizma olan toprağı ve içindeki milyonlarca faydalı mikroorganizmayı yok etmek demektir. Tarlayı daha az sürmek veya iş gücünden tasarruf etmek için yapılan bu uygulama çok yanlış. Kesinlikle anız yakılmamalı.”

DOĞAYA GERI DÖNÜLMEZ ZARARLAR

Türkiye genelinde hasat sonrası sıkça kullanılan anız yakma yöntemi, doğaya ve tarıma geri dönülmez zararlar veriyor. Uludağ, bu yönteminin toprağın doğal döngüsünü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

TOPRAĞIN GELECEĞİNE TEHDİT

Uludağ, anız yakmanın toprağın su tutma kapasitesini azalttığını ve erozyon riskini artırdığını belirtiyor. Ekosistemin tahrip olduğunu ve bu süreçte küçük canlıların yok olduğunu da ekliyor: “Anız yakarak kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz. Topraktaki mikro canlılar, humusu sağlayan ayrıştırıcılar, bitkileri ayrıştırarak toprağın verimliliğini artırır. Bu canlıları yok ederek ekosistemi bozuyoruz.”

ANIZ YANGINLARININ TEHLİKELERİ

Doç. Dr. Uludağ, kuraklıkla birleşen anız yangınlarının ciddi orman yangınlarına yol açabileceğini de dikkat çekiyor. Orman yangınlarının geniş alanları yok ettiğini vurgulayan Uludağ, yüksek sıcaklıkların yanı sıra anız yangınlarının ormanları daha fazla tehlikeye attığını bu yangınlarda şehitlerin olduğunu ifade ederek: “Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Anız yangınları hem doğayı hem de canlı yaşamını tehdit ediyor.” diyor.