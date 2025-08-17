Anız Yakmak, Toprağı Ve Canlıları Yok Ediyor

ANIZ YAKMA İLE İLGİLİ UYARILAR

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprağı ve canlı yaşamını olumsuz etkileyerek adeta “çöle dönüştürdüğünü” ifade ediyor. Uludağ, bu uygulamanın toprak üst katmanındaki organik maddeleri yok ettiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Anız yakmak, canlı bir organizma olan toprağı ve içindeki milyonlarca faydalı mikroorganizmayı yok etmek demektir.” Tarlada daha az sürüm yapmak veya iş gücünden tasarruf sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Uludağ, “Kesinlikle anız yakılmamalı” diyor.

DOĞAYA VERİLEN ZARARLAR

Ülke genelinde hasat sonrası yaygın bir şekilde uygulanan anız yakma yöntemi, doğaya ve tarıma geri döndürülemez hasarlar veriyor. Uludağ, bu yönteminin toprağın doğal döngüsünü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtiyor. Anız yakmanın, toprağın su tutma kapasitesini azalttığını ve erozyon riskini artırdığını ekleyen Uludağ, “Anız yakarak kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz” diyor. Toprağı verimli hale getiren mikro canlılar ve humusu sağlayan ayrıştırıcıların yok edilmesiyle ekosistemin darmadağın olduğunu vurguluyor.

ORMAN YANGINLARI RİSKİ

Doç. Dr. Uludağ, kuraklık koşullarıyla birleşen anız yangınlarının ciddi orman yangınlarına sebep olabileceğini de söylüyor. Bu tür yangınların geniş alanlara zarar verdiğini belirten Uludağ, yüksek sıcaklıklarla birleşen anız yangınlarının, ormanları daha fazla tehdit ettiğini kaydediyor. Bu yangınların sonucunda kayıplar yaşandığını hatırlatan Uludağ, “Bu yangınlarda şehitlerimiz oldu, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.” şeklinde ifade ediyor. Anız yangınlarının hem doğayı hem de canlı yaşamını tehlikeye attığını kesin bir şekilde belirtiyor.