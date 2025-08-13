Anız Yangını Ağaçları Zarar Gördü

ANIZ YANGINI MEYVE BAHÇELERİNE SIRA GİBİ SAPIYOR

Adıyaman’da meydana gelen anız yangını, bahçeye sıçrayarak ağaçlara zarar verdi. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Hasancık Köyü yakınlarında anız yangını başlamış. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki meyve bahçelerine sıçramış.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE MÜDAHALE ETTİ

Meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edilmiş. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları müdahalelerle alevleri kontrol altına almayı başarmış ve yangın söndürülmüş. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirici bir durum. Ancak bu yangın sonucunda birçok ağaç zarar görmüş.