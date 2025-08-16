Anız Yangını Üç Ev Yaktı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde, belirsiz bir nedenden ötürü bir tarlada anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bu yangın, tarlanın yanında bulunan evlere sıçradı.

MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yönlendirildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak bu süreçte, yangında Mustafa Ceylan, Kamil Bican, Dursun Bican ve Dursun Şimşek’e ait 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerde kimsenin yaşamadığı bilgisi aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından bölgeye jandarma ekipleri geldi ve olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi.