Haberler

Anız Yangını Üç Ev Yaktı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde, belirsiz bir nedenden ötürü bir tarlada anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bu yangın, tarlanın yanında bulunan evlere sıçradı.

MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yönlendirildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak bu süreçte, yangında Mustafa Ceylan, Kamil Bican, Dursun Bican ve Dursun Şimşek’e ait 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerde kimsenin yaşamadığı bilgisi aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından bölgeye jandarma ekipleri geldi ve olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in başbakanının sorun yarattığını ifade ederek, Gazze'deki insani durumu eleştirdi ve yaptırımları artırma niyetini duyurdu.
Haberler

Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına karadan müdahale eden ekipler, tahliye işlemleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan yardımcısı konuyu yakından izliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.