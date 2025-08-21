Anızın Toprağa Karıştırılması Gerekiyor

YANGINLARDA ANIZ TOPRAĞA KARIŞTIRMA ÖNEMİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, yapılan araştırmalar sonucunda sürülmüş ve anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını, hatta tarlaya girmediğini aktardı. Bu bağlamda, “Kırsalda kuru ziraat yapan çiftçilerimizin buğdayı, arpayı ve diğer kışlık ürünleri kaldırdıktan sonra mutlaka patlatma çekmek veya ikili, tekli pulluklarla sürmek suretiyle anızı toprağa karıştırmaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARI VE TARIM ALANLARI

Çanakkale’de 8 Ağustos’ta meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangında ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki ormanlık alanlar etkilendi. Ancak alevler, ziraat fakültesinin kullanımı altındaki tarım arazisine teğet geçti. Prof. Dr. Baytekin, 110 dekar büyüklüğündeki tarım arazisi hakkında konuşarak, “Anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını, durduğunu, hatta tarlaya girmediğini tespit ettik.” diyerek dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Baytekin, tarım alanında buğday ve arpayı kaldırdıktan sonra anızı toprağa karıştırmanın önemine vurgu yaparak, “Bu, hem topraktaki zararlı patojenlerin ölmesine neden oluyor, hem de toprağı havalandırıyor,” dedi ve köylülerden talep etti. Ayrıca, Çanakkale’nin yüzde 52’sinin orman ve fundalıklarla kaplı olduğunu belirten Baytekin, “Köylülerin kuru ziraat sistemiyle geçimlerini temin ettiğini” ifade etti.

ANIZ YAKMAMANIN FAYDALARI

Yangınlarda son zamanlarda dikkat çeken hususlardan biri anız ile başlayan yangınlar. Baytekin, anız yakmanın hem para hem de hapis cezası getirdiğini hatırlatarak, “Köylülerimiz artık anız yakmıyor, imtina ediyor.” dedi. Bunun yerine anızın toprağa karıştırılması ya da etrafta 20-30 metre eninde şeritler oluşturulmasının gerektiği vurgulandı.

YANGINLA MÜCADELEDE ZORLUKLAR

Dardanos’ta başlayan yangında köylülerin traktörlerle şerit oluşturarak yangının önünü kestiklerine dikkat çeken Baytekin, “Yangın enerjisi çok yüksek olduğunda 100-150 metrelik mesafeyi rahatlıkla aşabiliyor.” diyerek zorlukların altını çizdi. Rüzgarın hızının 50-60 kilometreye ulaştığını ifade eden Baytekin, “Can kaybımız olmadı ancak doğada yaşam alanı bulmuş çok sayıda canlı türümüzü yitirdik.” şeklinde konuştu.