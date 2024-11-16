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Anjelik Calvin’in Zor Süreci Açıklamaları

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ZAMANIN GETİRDİKLERİ

Anjelik Calvin, yaşadığı duygusal zorlukları dile getiriyor. “Zaman geçtikçe daha da zor oluyor. Yokluğu daha da hissettiriyor. Sabah uyanırken daha ağır geliyor. Uyandığımda komaya giriyorum o yok diye…” sözleri ile kaybın getirdiği derin acıyı ifade ediyor.

Calvin, mevcut yaşam koşullarından bahsediyor. “Burada kendi evimizde kalıyorum. Her zamanki gibi büyüdüğüm evde. Teyzemler falan desteğim oluyor fakat annenin yerini kimse doldurmuyor.” diyerek aile desteğine vurgu yapıyor. Her gün annesinin duasını okuduğunu belirterek onun anısını yaşatmaya çalıştığını anlatıyor.

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