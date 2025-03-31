Anjiyo Olan Mahir Polat Cezaevine Döndü

MAHİR POLAT HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Cezaevi’nde geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye ulaştı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Polat, dün anjiyo işlemi geçirerek tetkik edildi.

Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren avukat Erkam Erdem, öğle saatlerinde müvekkilinin taburcu edildiğini açıkladı. Polat, yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine dönerek, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.