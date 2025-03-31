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Anjiyo Olan Mahir Polat Taburcu Edildi

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MAHİR POLAT, HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Cezaevi’nde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polat, hastaneye ambulansla jandarma ve polis ekipleri eşliğinde getirildi. Burada doktorlar tarafından ilk müdahale yapılan Polat, dün anjiyo işlemi geçirdi.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine geri döndüğünü ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bu gelişmeler sonrasında adli süreçteki durumu takip edilmeye devam ediyor.

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