Ankapark’ın kaderi belli oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın kaderinin yapılacak anketle belli olacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın geleceğine karar vermek için anket yapılacağını belirterek, “En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan Ankapark, mahkeme sürecinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ta dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ankapark’ın akıbetine ilişkin konuşan Yavaş, şunları söyledi: “Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı. Burada ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim: Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek burayı bütün Ankaralının, Atatürk’ün emaneti olduğunu bilerek kullanılması için çalışmalarımız devam edecek.”

Yavaş, Ankapark’ın yapımı sırasındaki usulsüzlükler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruları yaptıklarını kaydederek,

Buraya harcanan para 801 milyon dolar… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı” diye konuştu.