(ANKARA) – 12. Yıldönümünde Gezi’yi andık

GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi Parkı Eylemleri’nin 12’nci yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı. Hatimoğulları, mesajında “Onurlu direnişimiz Gezi 12 yaşında. Gezi, milyonların iradesiydi. Gezi, bu ülkenin vicdanının ortak sesiydi. Gezi bizdik, Gezi hepimizdik” sözlerine yer verdi.

TÜLAY HATİMOĞULLARI’NDAN ANMA PAYLAŞIMI

Hatimoğulları, Gezi’nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma, “Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in anısına saygıyla” ifadesi de eklendi. Ayrıca Gezi Parkı Eylemleri sırasında yaşamını yitiren kişilerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaştı. Hatimoğulları’nın açıklamaları, Gezi’nin önemini ve toplumsal hafızadaki yerini vurguladı.