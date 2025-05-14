(ANKARA) – 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

ECZACILARIN ROLÜ VE DEĞERİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı ve eczacıların yalnızca ilaç sağlayan değil, aynı zamanda hastaları bilgilendiren ve sağlık okuryazarlığını artıran önemli sağlık profesyonelleri olduğunu vurguladı. Saydan, “Ancak mesleğimizin sağlık sistemindeki önemi yeterince takdir edilmemekte, kamusal rolümüz göz ardı edilmektedir. Halk sağlığına katkısı ölçülemeyecek kadar değerli olan eczacılık hizmetleri, desteklenmek yerine adeta cezalandırılmaktadır” dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ KÜRESEL GÜÇ

Saydan, Türkiye genelindeki 30 bin eczanenin sağlık sisteminin birinci basamağını oluşturduğunu belirtti. Eczacıların karşı karşıya olduğu ekonomik yük, azalan kar marjları ve geleceğe dair kaygılar üzerinde durarak, “Eczacılık hizmetleri, desteklenmek yerine adeta cezalandırılmaktadır” ifadesini kullandı. Eczanelerin İlaç Fiyat Kararnamesi ve kamu kurum iskontoları nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Saydan, sabitlenmiş Avro kuru ve artan giderlerin eczaneleri zor durumda bıraktığını belirtti.

DÜZENLEME TALEPLERİ

TEİS olarak belirttikleri ihtiyaçlar arasında ilaç kar oranlarının güncel ekonomik koşullara göre artırılması ve reçete veya kutu başına sabit bir ‘meslek hakkı’ ücretinin tanımlanması yer alıyor. Saydan, bu düzenlemenin eczacının emeğini karşılayacak ve sağlık hizmeti kalitesini artıracak şekilde önemli olduğunu söyledi.

Eczanelerin kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları olduğunu vurgulayan Saydan, “Eczaneler kar amacı güden ticarethaneler değil, kamu adına görev yapan özel sağlık kuruluşlarıdır. Ancak tüm yük eczacıya yüklenmekte ve devletin sunduğu hiçbir destekten faydalanamamaktadır” dedi. Saydan, eczanelerin SGK işveren primlerinde indirim sağlanması ve elektrik, su, doğalgaz gibi temel giderler için kamusal sübvansiyonların uygulanması gerektiğini savundu.

İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ÖNEMİ

Türkiye’de artan eczacılık fakültesi sayısının mesleki kaliteyi düşürdüğüne ve mezunları işsizlikle karşı karşıya bıraktığına değinen Saydan, fakülte kontenjanlarının acilen sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, eczacılık lisans programına yerleştirme başarı sıralaması barajının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Saydan, “Eczacılıkta insan gücü planlaması bilimsel ve rasyonel verilerle yapılmalıdır” dedi.

Son olarak, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nün sadece bir kutlama değil, toplumsal bir farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, eczacıların yalnız bırakılmaması gerektiğini ve devletin desteğiyle mesleğin daha güçlü hale getirilebileceğini vurguladı. Tüm meslektaşlarının 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayarak, bu çabanın sürdürülebilir olması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.