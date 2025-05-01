(ANKARA) – 15 BİN 342 Sağlık Personeli Alınıyor

SAĞLIK BAKANINDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkeze ve taşra birimlerine görevlendirilmek üzere toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi. Memişoğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme ile bu alımın yapılacağını duyurdu.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.”

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA YAPILIYOR

Ayrıca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu alım için başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabilecektir. Bakan Memişoğlu, bu gelişmelerin ülke, millet ve sağlık alanında hizmet veren aileye hayırlı olması temennisinde bulundu.