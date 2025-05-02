(ANKARA) – 15 Bin 342 Sözleşmeli Personel Alınacak

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkez ve taşra teşkilatları için toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Memişoğlu, bu duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dayanarak, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmenin gerçekleşeceğini ifade etti.

TERCİHLERİN ALINMA TARİHLERİ

Bakan, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” dedi. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ÖSYM’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapabilecek.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA YAPILACAK

Ayrıca, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımının da olacağını belirten Memişoğlu, bu başvuruların 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kabul edileceğini söyledi. Bakan, “Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.