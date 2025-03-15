Ankara 15 Mart Su Kesintisi Duyurusu

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 15 Mart günü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin sebebi, çeşitli arızalar ve bakım çalışmaları olarak belirtiliyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği de merak konusu. ASKİ’nin web sitesi üzerinden güncel su kesintileri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.

MAHALLELERDEKİ ARIZALAR VE KESİNTİLER

14 Mart 2025 tarihinde Ahi Evran Mahallesi’nde, ayakkabıcılar sanayi sitesinde bulunan 100 çelik ana iletim hattında meydana gelen arıza sonucu su kesintisi yaşanacak. Arıza tarihi 15.03.2025 14:15’te başlayacak ve onarımın tamamlanması 15.03.2025 17:00’de bekleniyor. Bu nedenle tuğla ocakları ve ayakkabıcılar sanayi sitesindeki sakinlere sabır ve anlayış için teşekkür ediliyor.

Yıldırım Mahallesi Sağlık Sokak’ta gerçekleştirilen müteahhit kazısı esnasında dağıtım şebeke hattına zarar verilmesi nedeniyle 15.03.2025 16:00’da bir başka su kesintisi uygulaması başlayacak ve tahmini onarım süresi 15.03.2025 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu durumdan etkilenen bölgeler arasında Yıldırım Mahallesi bulunuyor. Kesintiden dolayı yaşanan rahatsızlıktan ötürü özür dileniyor.