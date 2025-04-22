Ankara 23 Nisan Etkinlikleri Coşkulu!

ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNE DAVET

Ankara’da düzenlenecek 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli atölyeler, gösteriler, konserler ve tiyatro performansları ile dolu bir program sunuyor. Bu etkinlikler, hem çocukların hem de ailelerin keyifli bir gün geçirmesini sağlıyor. Ücretsiz konserler, 23 Nisan’ın coşkusunu artıran önemli bir unsur oluşturuyor. Peki, Ankara’da 23 Nisan’da hangi etkinlikler gerçekleşecek? İşte Ankara’daki 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler.

POLATLI BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ

Bu yıl Polatlı Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, eğlence dolu içerikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Etkinlik ile ilgili detaylar şu şekilde:

Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 15.00

Yer: TCDD Gar (Feshane) Alanı – Polatlı

Katılım: Ücretsiz

ÇUBUK BELEDİYESİ ŞENLİĞİ

Çubuk Belediyesi tarafından 22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında çocukları eğlenceli aktivitelerle buluşturacak. Etkinlikler Çubukabad Parkı’nda düzenlenecek.

MAMAK BELEDİYESİ TÖRENİ

Mamak Belediyesi’nin organize ettiği resmi tören, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.30’da başlayacak. Törenin yapılacağı alan ise T.C. Mamak Belediyesi Başkanlık Binası’nın önü olacak (Adres: Hüseyingazi Mah. Mamak Cad. No: 181 Mamak). Her yaş grubundan çocuk ve yetişkinin katılımına açık olan bu etkinlikte, katılımcılar Türk bayraklarıyla süslenmiş alanda bayram coşkusunu paylaşacak. Ailelerin özellikle çocukları ile birlikte katılım göstermesi bekleniyor.