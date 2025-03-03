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Ankara 4 Mart 2025 Hava Durumu Tahmini

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4 MART HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Ankara’da 4 Mart 2025 tarihi için hava durumu tahminleri büyük bir merakla bekleniyor. 4 Mart Pazartesi günü, karla karışık yağmur ihtimali söz konusu. Bu durum, Ankara’daki günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerinin, vatandaşların planlamaları açısından önemli olduğu anlamına geliyor. Peki, 4 Mart’ta Ankara’daki hava durumu ne olacak?

GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR

4 Mart 2025 tarihinde Ankara’nın hava durumu genel olarak güneşli ve açık geçiyor. Gün içinde sıcaklıkların 10°C civarlarında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 0°C’ye kadar düşmesi olabiliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların yavaşça artmasıyla birlikte bahar havasının etkisi hissedilmeye başlanacak.

HAFTA BOYUNCA HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

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