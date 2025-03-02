Ankara 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

ANKARA’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara’da 3 Mart 2025 tarihi için hava durumu ilgiyle takip ediliyor. Hava tahminlerine göre, bu Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Günlük ve beş günlük hava durumu tahminleri, vatandaşların planlarını oluştururken göz önünde bulundurması gereken önemli bilgiler içermektedir.

Pazartesi Günü Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara’da en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C seviyelerinde olacak. Beklentilerin arasında havanın karla karışık yağmurlu olması da bulunuyor.

İlerleyen Günlerde Hava Durumu

4 Mart Salı günü puslu bir hava hakimi olacak ve sıcaklıklar 0°C ile 10°C arasında değişecek. 5 Mart Çarşamba günü yine puslu bir havanın sürmesi bekleniyor, sıcaklıkların ise -1°C ile 15°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 6 Mart Perşembe günü hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar 1°C ile 17°C arasında değişecek. 7 Mart Cuma günü de az bulutlu bir hava gözlemlenmesi bekleniyor ve sıcaklıkların 1°C ile 17°C arasında olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu tahmini bu şekildedir.