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Ankara 5 Günlük Hava Tahmin Raporları

HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Ankara’nın hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük tahmin raporları doğrultusunda belirleniyor. Bugün Ankara’da yağmur olup olmayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredip seyretmeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar…

BUGÜN ANKARA’DA HAVA

24 Mart günü itibarıyla Ankara’da parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklentisi bulunuyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının 14 ila 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

BEŞ GÜNLÜK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde şekilleniyor:

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