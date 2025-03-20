Ankara 5 Günlük Hava Tahmini Nasıl?

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Günlük ve beş günlük hava durumu tahminleri, şehir halkı açısından önemli bilgiler sağlıyor. Peki, Ankara’nın günlük hava durumu tahminleri neleri gösteriyor? 21 Mart Cuma günü Ankara’da beklenen en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda artış yaşanması öngörülüyor. Bu durum, hava durumu planlarınızı nasıl etkileyecek? İşte Ankara’nın 5 günlük hava durumu tahminleri ve detayları…

21 MART CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara’da 21 Mart 2025 Cuma günü hava durumu, vatandaşların merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 21 Mart Cuma günü Ankara’da hava oldukça bulutlu olacak. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın 7°C, en düşük sıcaklığın ise -4°C olarak öngörülüyor. Detaylı hava durumu tahminleri için tıklayınız.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu tahmini aşağıdaki gibi belirlenmiştir: