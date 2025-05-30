(ANKARA) – 6 İlde Operasyonlar Gerçekleşti. 23 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONLARLA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 farklı ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Interpol tarafından 13’ü kırmızı bülten, 1’i mavi bülten ve 9’u difüzyon mesajıyla aranan toplam 23 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonların sınır dışı işlemlerinin de başlatıldığını belirtti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan gibi 11 farklı ülkeden arandığını ifade etti.

SUÇLAR VE YAKALAMA DETAYLARI

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda tespit edilen şüphelilerin “suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti” gibi ciddi suçlardan arandığını vurguladı. Yakalanan yabancı uyruklu kişilerin isimleri arasında C.M.O, A.L, K.Y, U.I, E.A, A.T, G.G.M, M.A, H.D, R.A, O.K.E, S.B, S.A.M.A, A.S, M.R.S, A.K, A.M, A.K, M.M.N, D.M, F.A.D, Ö.B. ve D.P. yer aldı. Bu şüphelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilip sınır dışı işlemlerinin hemen başlatıldığını belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK VE GÜVENLİK VURGUSU

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı. Bu ifadeyle, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve halkın güvenliği konusundaki hassasiyetini vurguladı.