(ANKARA) – 7 kişi Türkiye’ye iade edildi

İKİ BOYUTLU İADE PROSEDÜRÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’ye geri getirilen 7 kişinin iadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uluslararası seviyede Kırmızı Bülten’le aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla aranan E.B., ve ulusal seviyede aranan M.T. ile K.Ç. isimli şahısların yakalanarak Türkiye’ye iade edildiklerini bildirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya, “Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan Kırmızı Bülten’le aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan Kırmızı Bülten’le aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak’ suçlarından Kırmızı Bülten’le aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan Kırmızı Bülten’le aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da, ‘Kasten Öldürme’ suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da, ‘Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından ulusal seviyede aranan M.T. isimli şahıs ile ‘Nitelikli Kasten Öldürme’ suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı” şeklinde bilgi verdi.

GELECEKTEKİ OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum” ifadeleriyle sürecin etkin şekilde devam edeceğinin mesajını verdi.