(ANKARA) – 81 İlde 46 Şüpheli Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYONUYLA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organize eden şüphelilere karşı yürütülen operasyonlar sonucunda 46 kişinin yakalandığını duyurdu. Açıklama, Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda yer aldı.

YAKALANANLAR HAKKINDA BİLGİLER

Yerlikaya’nın açıklamasında “81 ilde ‘göçmen kaçakçılığı organizatörlerine’ yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; 8’i yabancı uyruklu 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı” ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı, bu süreçte görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlerine, polis teşkilatına ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür etti.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Açıklamasında göç konusunu çeşitli boyutlarıyla ele aldıklarını belirtirken, “Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz” dedi. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin, Türkiye’nin tüm sınırlarında ve hudut kapılarında kararlılıkla sürdürüldüğünü, mavi vatanın her alanında ve 81 ilde kesintisiz bir çaba gösterdiklerini vurguladı.