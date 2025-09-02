Haberler

(ANKARA) – AB Başkanı Bozay, Kopenhag’daydı

KOPENHAG’DA YAPILAN TOPLANTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag’da gerçekleşen AB Avrupa İşleri Bakanları gayriresmi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının detayları şu şekilde aktarıldı: “Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag’da düzenlenen AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katıldı.”

Bu toplantıda, AB üye ülkeleri ile aday ve potansiyel aday ülkelerin AB işlerinden sorumlu Bakanları bir araya geldi. Toplantı, aday ülkelerin üyelik süreçleri ve üyelik öncesi entegrasyon süreçlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı önemli bir platform oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Haberler

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.