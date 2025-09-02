(ANKARA) – AB Başkanı Bozay, Kopenhag’daydı

KOPENHAG’DA YAPILAN TOPLANTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag’da gerçekleşen AB Avrupa İşleri Bakanları gayriresmi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının detayları şu şekilde aktarıldı: “Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kopenhag’da düzenlenen AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katıldı.”

Bu toplantıda, AB üye ülkeleri ile aday ve potansiyel aday ülkelerin AB işlerinden sorumlu Bakanları bir araya geldi. Toplantı, aday ülkelerin üyelik süreçleri ve üyelik öncesi entegrasyon süreçlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı önemli bir platform oldu.