(Ankara) – Ab Üye Devletleri Toplandı

TOPLANTI DETAYLARI

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki misyon başkanları, AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya ile AB Türkiye Delegasyonu’nun ev sahipliğinde, Ankara’daki Polonya Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıya katıldı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE DEĞERLENDİRMELER

AB Türkiye Delegasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantıda mevcut durum, ekonomik görünüm ve AB-Türkiye ikili ilişkilerinin sunduğu fırsat ve zorluklar hakkında kapsamlı bir sohbet yapıldı. “Toplantı, karşılıklı yarar temelinde bir ilişki için önemli bir potansiyel olduğunu ve güven, değerler ve saygı temelinde birlikte ilerleme ihtiyacını bir kez daha teyit etti.”