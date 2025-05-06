(ANKARA) – ABD Başkanı Trump, “Umarım Biter” dedi

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasında çıkan çatışma hakkında “Umarım çok çabuk biter” ifadesini kullandı. Trump, Hindistan’ın Pakistan’a karşı gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili görüşlerini paylaştı. “Çok yazık. Oval Ofis’in kapısından girerken haberimiz oldu. Sadece duyduk” diyen Trump, insanların bu çatışmanın geçmişine bakarak bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti.

ÇATIŞMANIN TARİHİ VE SÜREKLİLİĞİ

Trump, iki ülke arasındaki savaşın uzun bir geçmişi olduğunu vurguladı. “Onlarca yıldır savaşıyorlar. Yüzyıllar, aslında, eğer düşünürseniz” şeklinde ifade etti. Bu durum, çatışmanın karmaşıklığını ve sürekliliğini gösteriyor. Trump, bu çatışmanın sona ermesini umut ettiğini ima ederek, barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.