(ANKARA) – ABD, Los Angeles’ta Protestolar Başladı. 700 Deniz Piyadesi Gönderildi. Yetkililer İtiraz Ediyorlar. Trump Yönetimi Müdahale Ediyor. Newsom, Yasal Mücadele Başlatmıştı. Los Angeles’a Ek Güç Talep Edilmiyor

PROTESTOLAR VE ASKERİ MÜDAHELE

ABD’nin Los Angeles şehrinde, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik karşıtı politikalarına karşı düzenlenen protestolar, dördüncü gününde devam ediyor. Bu sürecin bir parçası olarak ABD ordusu, bölgede geçici olarak yaklaşık 700 deniz piyadesini konuşlandırmayı planlıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve yerel yetkililer, bu askeri müdahaleye dair itirazlarını dile getiriyor. Trump yönetiminin aldığı bu karar, ABD medyasında “yeni bir tırmanma” olarak nitelendiriliyor.

DENİZ PİYADELERİNİN GÖREVİ VE ULUSAL MUHAFAZAR

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yaptığı baskınlara karşı protestolar sürerken, Los Angeles’a sevk edilen deniz piyadelerinin, Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı yapılan sokak gösterilerine bir yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor. Deniz piyadelerinin, Los Angeles’a bu sabah ulaşması bekleniyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ayrıca “ek” 2 bin Ulusal Muhafız askerinin de bölgeye gönderileceğini açıkladı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, “Deniz piyadelerinin aktif hale getirilmesi, başlıca federal kurumun desteğiyle bölgede sürekli güvenlik sağlamak amacı taşıyor.” Yetkililerin söylediklerine göre, Trump henüz 1807 tarihli İsyan Yasası’na başvurmamış durumda.

VALİ’NİN TEPKİLERİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının yasa dışı olduğunu, eyaletin egemenliğini ve federal yasaları ihlal ettiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Newsom’un federal hükümete karşı açtığı davanın mahkeme dosyasında yer buldu. Newsom’un Ofisi, deniz piyadelerinin yalnızca Los Angeles’a daha yakın bir üsse sevk edildiğini, doğrudan sokaklara gönderilmediğini belirtti. Ancak Ofis, durumun tansiyonunu artırmanın “tamamen gereksiz, yersiz ve eşi görülmemiş” olduğunu, “ABD ordusunun en seçkin birliğinin kendi vatandaşlarına karşı seferber edilmesinin” eleştirisini yaptı.

YEREL GÜVENLİK GÜÇLERİ YETİYOR

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan J. Hochman, şehrin Ulusal Muhafızlara ve deniz piyadelerine ihtiyacı olmadığını belirtti. Yeterli yerel polis güçlerinin mevcut olduğunu ifade eden Hochman, “Los Angeles County’de, ister LA Polis Departmanı’ndan, ister LA Şerif Departmanı’ndan, isterse ilçedeki 45 diğer kolluk kuvvetinden olsun, on binlerce polis memurumuz var” dedi. Böylece, “şu ana kadar meydana gelen sivil huzursuzlukla başa çıkmak için fazlasıyla yeterli güvenlik gücümüz mevcut” diye ekledi. Los Angeles’taki sivil huzursuzluğu ciddiye aldıklarını vurgulayan Hochman, “Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin sunduğu ek güçlere ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.