(ANKARA) – ABD Ve İran, Müzakerelere Devam Edecek

ABD VE İRAN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin süregelen anlaşmazlıkları ele almak için bugün Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin sonunda, müzakerelere devam etme kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Umman’ın başkenti Maskat’ta dördüncü tur görüşmeleri Ummanlı arabulucular aracılığıyla yürüttü. Taraflar, kamuoyuna yansıyan karşılıklı sert söylemlerine rağmen diyaloğu sürdürme kararlılığı gösterdi.

DİYALOGUN FAYDALARI

Görüşmeler öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın nükleer programının pazarlık konusu olmayacağını ifade etti. Bugünkü görüşmelerin ardından Bekayi, “dolaylı görüşmelerin zorlu ama tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamak açısından faydalı” geçtiğini belirtti. Önümüzdeki görüşmenin zamanı ve yeri hakkında detayların Maskat tarafından açıklanacağı bildirildi. Batı medyasında çıkan haberlere göre ise ABD’li yetkililer de dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve müzakerelere devam edileceğini doğruladı.

TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ

Görüşmeler, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu ziyaretinden hemen önce gerçekleşti. Trump, 2018’deki ilk başkanlık dönemi sırasında İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran’a ağır yaptırımlar uygulamıştı. Ocak ayında Beyaz Saray’a geri dönen Trump, İran’a yönelik “azami baskı” politikasını yeniden hayata geçirmiş ve diplomatik bir başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğuna dikkat çekmişti.