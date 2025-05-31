Ankara Adliyesi’nde A.Y Tutuklandı

ANAYASA GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Ankara Adliyesi’nde çalışan bir zabıt katibinin, görev yaptığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına izinsiz girerek, hakkında soruşturma bulunan bazı şüphelilere yönelik usulsüz şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği belirlendi. Gelen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda çalışmakta olan zabıt katibi A.Y.’nin, maddi bir karşılık alarak soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler yaptığı ve “dosya takibi” gerçekleştirdiği yönünde alınan ihbarlar sonrası bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Zabıt katibinin görevden alınmasının ardından başsavcılık, A.Y. ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı gönderdi. Ayrıca noter işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi talep edildi. Başsavcılık, A.Y.’nin görevde olduğu dönemde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilen dosyaları da yeniden gözden geçirerek, henüz sonuçlanmamış dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırmaya koyuldu.

USULSUZ KARARLAR TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde A.Y.’nin, savcıların UYAP hesaplarına girerek bazı şüpheliler için “kovuşturmaya yer olmadığı” kararını çıkardığı ve soruşturma savcısının denetimini engellemek amacıyla sahte belgeler düzenlediği tespit edildi. Başsavcılık, A.Y.’nin verdiği tüm usulsüz kararları iptal ederken, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararları çıkardı. Yakalama kararlarına istinaden bazı şüphelilerin tutuklandığı, yurt dışında olduğunu tespit edilen diğerleri hakkındaki yakalama kararının devam ettiği bildirildi.

İFADELERDE ŞOK DETAYLAR

Soruşturma çerçevesinde “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y.’nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının rızası olmadan ve onların şifrelerini kullanarak gerçekleştirdiğini, kararlarını da kendisinin onayladığını kabul ettiği öğrenildi. Bunun yaninda, A.Y.’nin, yetkili Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü etkisiz hale getirmek için sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, ayrıca karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini itiraf ettiği bildirildi.