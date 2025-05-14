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(ANKARA) – AFAD, Muğla’da Deprem Gerçekleşti

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

1.51’de meydana gelen deprem, Muğla’nın Datça ilçesinin 155 kilometre açıklarında gerçekleşiyor. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 6.0 olarak bildirdi ve derinliğinin de 20.41 kilometre olduğunu duyurdu.

DEPREMİN ETKİ ALANI

Akdeniz açıklarında meydana gelen bu sarsıntı, bölgedeki yaşamı etkileme potansiyeline sahip. AFAD, depremin özellikleri hakkında detaylı bilgilerle kamuoyunu bilgilendiriyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Depremin ardından AFAD ekiplerinin durumu yakından izlediği bildiriliyor. Olası etkilere karşı önlemler alınması gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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